Стало известно, где россияне чаще всего отмечали выпускной

Больше трети россиян отмечали выпускной в столовой своей школы. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 35% респондентов праздновали выпускной в стенах родной школы. Эти россияне отмечали событие в столовой, столы в которой накрывали родители. Одни из них приносили покупные блюда, а другие – домашнюю еду. При этом опрошенные признались, что такой праздник получился душевным и веселым.

Еще 19% респондентов поделились, что отмечали свой выпуск в кафе или ресторане. Родительский комитет специально заказывал для классов банкет, на котором ученики веселились до самого утра.

Другие 11% участников опроса праздновали выпускной на природе, устроив всем классом пикник. На нем россияне ели шашлыки, пели и танцевали. А еще 5% респондентов плавали в этот день на теплоходе. Одним из них организовали небольшую прогулку, а для других родители заказали настоящий круиз.

Однако 23% россиян признались, что у них вообще не было выпускного. Эти опрошенные просто получили свои аттестаты и пошли по домам.

Оставшиеся 7% проголосовали за вариант «другое». Участники опроса заявили, что их торжество прошло в школьном актовом зале или в классе.

