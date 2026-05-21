Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой

В Тульской области найдена живой трехлетняя девочка, которая пропала в рабочем поселке Дубна 20 мая. Об этом ТАСС сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Ребенка обнаружила пешая поисковая группа, девочка находилась у реки, ее эвакуируют с места происшествия. По данным Telegram-канала 112, несовершеннолетнюю нашли недалеко от места, где ранее обнаружили ее беговел. В поисках были задействованы более 250 человек, в том числе сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.

Ребенок пропал 20 мая. По данным следствия, девочка вышла покататься на беговеле из дома на улице Калинина и не вернулась. Родители забили тревогу, когда дочь не пришла домой в положенное время.

До этого трое несовершеннолетних сбежали из детского сада в Иркутске и отправились гулять по городу. Одна из воспитателей, заметив пропажу детей, обратилась в полицию. Стражи порядка объехали дворы и детские площадки, в результате через 1,5 часа им удалось найти беглецов.

Ранее в Подмосковье нашли мальчиков, сбежавших из детсада.