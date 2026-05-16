Как пользоваться кондиционером так, чтобы не продуло, рассказал врач

ЛОР Новикова: пять правил помогут не простыть под кондиционером
Это частая жалоба для летнего периода – человек находится в прохладном помещении с кондиционером, а затем появляется насморк, заложенность носа или ушей, першение в горле, иногда боль в шее или спине. Чтобы этого избежать нужно придерживаться пяти правил, – рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

«Первое — важно поддерживать умеренный температурный режим. Комфортно и безопасно, когда разница между улицей и помещением не превышает 5–7 градусов, а в комнате около 23–25 °С. Второе правило: не сидеть в прямом потоке воздуха. Направление потока лучше выставлять вверх или в сторону, а не на лицо, шею или спину. Третье: следить за влажностью. Кондиционер сушит воздух, поэтому полезно дополнительно увлажнять помещение (увлажнитель, открытые емкости с водой) и достаточно пить в течение дня. Четвертое: регулярно чистить и обслуживать систему. И наконец: делать перерывы. Периодически выключать кондиционер и проветривать помещение, особенно в офисах и машинах, где много людей на ограниченной площади», — объяснила доктор.

Резкий перепад температур — главный фактор риска. Переходы из жары в сильно охлажденное помещение несколько раз в день — стресс для терморегуляции.

«При большой разнице температур людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом проще «подхватить» уже циркулирующие в коллективе вирусы. Сам кондиционер при этом не источник заразы, но он меняет параметры воздуха и добавляет нагрузку на организм. Кондиционер создает условия, в которых слизистая носа и горла становится более уязвимой: пересушенный и холодный воздух снижает эффективность местной защиты, а грязные фильтры могут стать причиной серьезных проблем», — заметила доктор.

Ранее считалось, что кондиционеры помогают бороться с аллергенами, снижая летучесть пыльцы.

 
