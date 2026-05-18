Биолог предупредила об опасности употребления испорченных специй

Появление странного запаха, вкуса или цвета у специй говорит о том, что они испортились и их пора выбросить. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, отметив, что ни в коем случае нельзя убирать с продукта налет и пользоваться дальше, — плесень уже проникла в него полностью.

«Специи портятся не всегда мгновенно, но их использование становится бессмысленным или опасным, когда они теряют свои свойства. Главный индикатор признаков порчи — запах. Специи должны пахнуть интенсивно и характерно. Если запах стал слабым («пыльным»), затхлым, прогорклым (как старое масло) или приобрел посторонние оттенки — пора выбрасывать. Если специя кажется «пустой» и утратила остроту, горечь или сладость, а также имеет неприятное послевкусие, она испорчена. Выцветание — признак окисления эфирных масел. Если ярко-красный паприка стал рыжевато-коричневым, а зеленые травы — серо-бурыми, вкус будет посредственным, то приправа точно испорчена. Появление комков, липкости или «сбивания» в твердый камень говорит о поглощении влаги. Это идеальная среда для бактерий. Любой видимый налет (белый, серый, зеленый) — это плесень. Даже если вы уберете верхний слой, мицелий уже пронизал весь продукт, можно выкидывать. Иногда могут появиться пищевая моль или мелкие жучки, тогда тоже на утилизацию», — сказала она.

Лялина объяснила, что быстрее всего теряют свойства специи, состоящие из мелких частиц.

«Целые специи (перец горошком, гвоздика, корица в палочках) хранятся два-четыре года. Эфирные масла защищены оболочкой. А вот молотые специи теряют аромат через 6–12 месяцев, так как площадь контакта с кислородом огромна, что ускоряет окисление. Сушеные трав хранятся около одного года, быстро высыхают и теряют цвет. У смеси (готовые приправы) самый короткий срок. Разные компоненты окисляются с разной скоростью, поэтому искажают вкус. Основные факторы, провоцирующие порчу — свет, тепло (хранение над плитой), влага и контакт с воздухом», — добавила она.

Специалист подчеркнула, что проверить специи на свежесть можно с помощью теста на аромат или вкус. По ее словам, употребление испорченного продукта может спровоцировать аллергию и привести к поражению печени.

«Если молотая специя кажется влажной или сбивается в комки при нажатии — она может содержать микробы из-за накопленной влаги. Испорченная специя несет риски для здоровья однозначно. Например, токсины плесени (микотоксины) могут вызвать отравление и имеют накопительный эффект, поражая печень. Процессы распада органических соединений могут спровоцировать неожиданную аллергическую реакцию. Влажная среда (комки) способствует размножению патогенов. Придерживайтесь сроков и правил хранения, и вы получите максимум пользы и удовольствия от специй», — заключила она.

Ранее терапевт раскрыла, о каких заболеваниях может говорить сильная потливость.