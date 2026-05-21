Россиян предупредили о скрытой угрозе вейпов

Врач Удалов: вейперы могут столкнуться с хроническим кашлем
Потребители вейпов рискуют столкнуться с серьезными патологиями дыхательной системы, на которые указывают одышка, хронический кашель и изменение цвета мокроты. Об этом Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

По его словам, такая продукция не является безопасной альтернативой традиционным сигаретам. Он предупредил, что регулярное вдыхание аэрозолей провоцирует накопление химических соединений в тканях легких.

«В смесях содержится много различных веществ, в том числе глицерин, и все это оседает на тканях дыхательной системы. Человек может быстрее уставать, тяжелее переносить физические нагрузки, испытывать постоянное раздражение в горле или грудной клетке. При появлении таких симптомов лучше не затягивать и обратиться к врачу», — отметил Удалов.

Врач уточнил, что первые признаки недуга нельзя игнорировать, поскольку скрытые угрозы затянувшегося кашля потребуют длительного стационарного лечения.

Накануне зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал «Газете.Ru», что в ближайшее время вступит в силу обновленный ГОСТ на вейпы — на упаковках будут предупреждающие надписи, а на самих устройствах больше не будет красочных картинок и мини-игр.

Ранее главный пульмонолог России развеял миф о «болезни вейперов».

 
