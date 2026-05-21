Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о скрытой опасности еды на пикнике

Врач Бондарчук: навредить здоровью на пикнике могут мясные нарезки и салаты
Soloviova Liudmyla/Shutterstock/FOTODOM

Во время пикника на свежем воздухе некоторая еда может выглядеть свежей даже после того, как начала портиться. Блюда могут не менять свой вкус и запах, хотя условия хранения уже сделали их опасными для здоровья. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила директор департамента микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Бондарчук.

По словам эксперта, особенно быстро портятся продукты, которые на протяжении долгого времени находились без охлаждения на солнце или контактировали с сырой пищей. Особенно опасны для здоровья бывают салаты с майонезом, яйцами, рыбой, сырами и мясом, поскольку в них могут размножаться различные микроорганизмы. Такие блюда рекомендуется готовить сразу перед подачей, заправляя соусом в последний момент.

«Риск также представляет готовая кулинария из магазинов и кафе — мясные нарезки, рулеты, закуски и продукты в вакуумной упаковке. Покупатель не всегда знает, как долго они хранились и соблюдался ли температурный режим», — объяснила врач.

Кроме того, по ее словам, опасность представляет и мясо. Маринад не способен уничтожить опасные бактерии, а внешний вид готового шашлыка не всего является признаком качественной прожарки. Также не рекомендуется использовать одну посуду и разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, чтобы избежать перекрестного заражения.

Бактериолог добавила, что во время пикника навредить здоровью могут десерты с кремом, молочные продукты, мягкие сыры, нарезанные фрукты и ягоды. Любые скоропортящиеся продукты следует перевозить в сумке-холодильнике, не оставлять их под солнечными лучами, разделять сырую и готовую пищу, а также не хранить остатки блюд без охлаждения.

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева до этого предупреждала, что пикники на майских праздниках могут обернуться вредом для здоровья, поскольку лесная пыль, дым от мангалов и пыльца вредят дыхательной системе. Эксперт подчеркнула, что на наличие проблем указывают навязчивый сухой кашель, кашель с трудноотделяемой мокротой, свистящие хрипы, ощущение стеснения в груди, одышка, приступы чихания и зуд в носу или глазах.

Ранее тренер рассказала, как быстро согнать набранное после пикников.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!