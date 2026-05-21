Россиян предупредили о скрытой опасности еды на пикнике

Во время пикника на свежем воздухе некоторая еда может выглядеть свежей даже после того, как начала портиться. Блюда могут не менять свой вкус и запах, хотя условия хранения уже сделали их опасными для здоровья. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила директор департамента микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Бондарчук.

По словам эксперта, особенно быстро портятся продукты, которые на протяжении долгого времени находились без охлаждения на солнце или контактировали с сырой пищей. Особенно опасны для здоровья бывают салаты с майонезом, яйцами, рыбой, сырами и мясом, поскольку в них могут размножаться различные микроорганизмы. Такие блюда рекомендуется готовить сразу перед подачей, заправляя соусом в последний момент.

«Риск также представляет готовая кулинария из магазинов и кафе — мясные нарезки, рулеты, закуски и продукты в вакуумной упаковке. Покупатель не всегда знает, как долго они хранились и соблюдался ли температурный режим», — объяснила врач.

Кроме того, по ее словам, опасность представляет и мясо. Маринад не способен уничтожить опасные бактерии, а внешний вид готового шашлыка не всего является признаком качественной прожарки. Также не рекомендуется использовать одну посуду и разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, чтобы избежать перекрестного заражения.

Бактериолог добавила, что во время пикника навредить здоровью могут десерты с кремом, молочные продукты, мягкие сыры, нарезанные фрукты и ягоды. Любые скоропортящиеся продукты следует перевозить в сумке-холодильнике, не оставлять их под солнечными лучами, разделять сырую и готовую пищу, а также не хранить остатки блюд без охлаждения.

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева до этого предупреждала, что пикники на майских праздниках могут обернуться вредом для здоровья, поскольку лесная пыль, дым от мангалов и пыльца вредят дыхательной системе. Эксперт подчеркнула, что на наличие проблем указывают навязчивый сухой кашель, кашель с трудноотделяемой мокротой, свистящие хрипы, ощущение стеснения в груди, одышка, приступы чихания и зуд в носу или глазах.

