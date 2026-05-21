В России расширили льготы для студенческих семей

В 2026 году в России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Теперь семьи студентов смогут сохранять единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Если среднедушевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, выплаты продолжат начислять. По оценке правительства, это позволит сохранить пособия более чем для 231 тыс. детей.

С 1 сентября 2026 года студенческие семьи получат приоритетное право на места в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Учебные заведения должны будут выделять отдельные комнаты или семейные блоки для студентов, состоящих в браке и проживающих с семьей.

Также для студенток очной формы обучения повысили пособие по беременности и родам. Эта мера вошла в так называемый «золотой стандарт» поддержки студенческих семей, который внедряют в регионах.

По словам Панеша, число вузов с местами в общежитиях для семейных студентов выросло на 13% за год. Кроме того, в 3,5 раза увеличилось количество учебных заведений, где созданы условия для присмотра за маленькими детьми.

Депутат отметил, что многие регионы дополнительно вводят выплаты для студенческих семей и компенсируют аренду жилья. При этом в России пока нет единой федеральной ежемесячной выплаты для студентов с детьми, налогового вычета на аренду и компенсации оплаты детского сада на федеральном уровне.

Ранее в России ввели выплату для семей с двумя детьми из части возвращённого НДФЛ, сумма могла превышать 100 тысяч рублей.