Врач объяснила, о чем говорят сильная и слабая реакции на щекотку

Щекотка — это не какой-то отдельный вид чувств, как зрение или слух. Это способ, которым наш мозг обрабатывает обычные легкие прикосновения. О том, когда сильная чувствительность должна насторожить, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, эксперт телеканала «Доктор» Аминат Киндарова.

«Щекотка — сложная интеграция сигнала от кожи, наших эмоций и ожиданий мозга», — объясняет Киндарова. Врачи разделяют щекотку на два типа. Первый — книсмезис: это то самое «щекотное» замирание или зуд, когда по руке ползет насекомое или кто-то слегка проводит перышком. Второй — гаргалезис: более грубое и сильное воздействие, которое вызывает неудержимый смех.

Механизм работает как многоступенчатый фильтр. Сигнал от кожи через спинной мозг идет в «сортировочный центр» в голове — таламус. Оттуда он рассылается сразу в три важные зоны: одна отвечает за само ощущение (где именно нас трогают), вторая — за телесные переживания (ощущение своего тела), а третья «раскрашивает» все это эмоциями. Именно поэтому щекотка — это всегда смесь физики и психологии.

Одного человека достаточно слегка коснуться, а другого можно буквально «пытать» щекоткой — и он останется невозмутим.

«Разброс в чувствительности огромен, и это абсолютно нормально. У каждого из нас свой порог обработки сигналов в мозге», — говорит невролог. На этот процесс влияют несколько факторов.

Плотность рецепторов: на некоторых участках кожи нервных окончаний просто больше.

2. Эмоциональный фон: если человек встревожен или напряжен, его мозг воспринимает любое касание как более острое и даже потенциально опасное.

3. Доверие: щекотка — это социальный акт. Мы гораздо острее реагируем на внезапное касание незнакомца и спокойнее воспринимаем щекотку от близкого человека, которому доверяем.

4. Чувствительность системы: у некоторых людей мозг «включает звук» всех ощущений на максимум — в этом случае щекотка может стать даже болезненной.

В большинстве случаев индивидуальная реакция на щекотку — это просто черта характера или физиологии. Однако иногда изменения в восприятии могут сигнализировать о проблемах в организме.

Повышенная чувствительность иногда встречается при сильных тревожных расстройствах или особенностях развития (например, при расстройствах аутистического спектра).

Сниженная чувствительность может быть признаком повреждения нервов (нейропатии), когда нервные окончания начинают хуже проводить сигнал, или возрастных изменений.

«Но само по себе отсутствие реакции на щекотку — это не диагноз», — успокаивает эксперт.

Многих мучает вопрос: почему мы не можем пощекотать сами себя? Ответ кроется в системе предсказаний нашего мозга.

«Когда вы двигаете рукой сами, ваш мозжечок создает специальную «копию команды». Мозг заранее знает, что сейчас произойдет прикосновение, и мгновенно подавляет ответную реакцию», — объясняет Аминат Киндарова. Для системы это «ожидаемый шум», который можно игнорировать.

А вот когда вас щекочет кто-то другой, для мозга это сюрприз — «ошибка предсказания». Реакция усиливается, и мы начинаем смеяться.

В медицине щекотка служит индикатором того, насколько правильно мозг считывает информацию от тела. Врач-невролог советует обратить внимание на следующие признаки:

— Резкие перемены: если вы всю жизнь боялись щекотки, и вдруг это ощущение полностью исчезло.

— Асимметрия: если вы чувствуете щекотку справа, но почти не ощущаете ее слева.

— Необычные ощущения: если вместо привычного желания засмеяться вы чувствуете онемение, жжение или «мурашки» при касании.

— Болезненность: когда даже самое легкое, «воздушное» касание вызывает физическую боль.

Такие симптомы, особенно на фоне диабета или перенесенных травм, — веский повод записаться на прием к неврологу.

Наше тело постоянно обменивается данными с головным мозгом, и щекотка — один из самых наглядных примеров этого диалога. Большинство из нас воспринимают ее как шутку или досадную помеху, но на самом деле это сложный тест на координацию чувств и эмоций.

Важно не то, насколько сильно вы боитесь щекотки, а то, насколько стабильны эти ощущения в течение жизни. Если вы знаете свои особенности и они не меняются — поводов для беспокойства нет. Но если привычные касания стали восприниматься иначе, не списывайте это на усталость. Наша нервная система очень чутко реагирует на любые сбои, и внимательное отношение к таким мелочам помогает сохранить здоровье на долгие годы.

