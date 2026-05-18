Названа неожиданная причина, почему женщины живут дольше мужчин

В кино и литературе часто встречается фраза «слез не осталось». Однако физиологически это невозможно: слезы — это возобновляемый ресурс, необходимый нам для выживания. С момента рождения плач становится нашей первой коммуникацией, а в течение жизни — важнейшим механизмом защиты от стресса и внешних раздражителей. О том, как устроена человеческая слеза и как помочь себе после приступа плача, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», эксперт телеканала «Доктор» Шахло Махкамова.

Слеза — это не просто солоноватая вода. Это сложная функциональная структура, состоящая из трех слоев, каждый из которых выполняет свою задачу. Если хотя бы один из них «дает сбой», страдает все зрение:

Липидный (маслянистый) слой. Вырабатывается мейбомиевыми железами. Он самый тонкий, но именно он удерживает слезу от испарения и делает ее прозрачной. «Именно дефицит этого слоя приводит к появлению синдрома «сухого глаза»», — поясняет Шахло Махкамова.

2. Водянистый слой. Доставляет кислород к роговице, вымывает соринки и защищает глаз от бактерий. Он же обеспечивает идеальную гладкость оптической поверхности.

3. Слизистый (муциновый) слой. Работает как клей — удерживает слезу на поверхности глаза и выравнивает эпителий роговицы.

Ученые разделяют слезы на три вида: базальные (выделяются при каждом моргании), рефлекторные (реакция на лук или пыль) и эмоциональные. Последние — самые интересные с точки зрения биохимии. Когда мы плачем от горя или радости, гипоталамус дает сигнал железам выводить из организма гормоны стресса: кортизол, адреналин и норадреналин.

«Слезы помогают мозгу разгрузиться. Вместе с ними из крови попадают и выводятся токсичные вещества — лейцинэнкефалин и пролактин. Сдерживая слезы, мужчины накапливают отрицательные эмоции и напряженность, что ведет к гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям», — подчеркивает врач.

Женщины в среднем живут дольше в том числе потому, что чаще позволяют себе этот естественный «очистительный» процесс. Слезы нормализуют давление и обладают антистрессовым эффектом: после плача мышцы расслабляются, а сердцебиение замедляется.

Несмотря на пользу для психики, длительный плач — это серьезное испытание для тканей глаза. Слезы по своей природе — слабосолевой раствор. Когда их слишком много, соль начинает раздражать нежную кожу век, вызывая ее пересыхание и покраснение.

При длительном плаче истощается маслянистый (липидный) слой слезы. Водная составляющая испаряется быстрее, и возникает то самое ощущение «песка в глазах». А если вы плакали перед сном, утром неизбежно появится отек. «Кожа век очень тонкая, там плохо развит подкожно-жировой слой, а сосуды расположены близко. Жидкость скапливается в тканях, и человек выглядит опухшим», — объясняет офтальмолог.

Кроме того, сильный плач всегда сопровождается насморком. Это происходит потому, что излишки слез выводятся через носослезный проток, смешиваясь в носу со слизью.

В норме покраснение и дискомфорт после плача проходят самостоятельно. Однако есть ситуации, когда стоит немедленно записаться к специалисту.

Обратите внимание, если: отек и покраснение не проходят в течение длительного времени; зрение заметно снизилось или стало «туманным»; появились выделения из глаз; слезы сопровождаются сильной резью, которая не проходит после отдыха.

Шахло Махкамова отмечает, что при некоторых состояниях, таких как синдром Шегрена или дефицит витамина А, работа слюнных желез нарушена изначально. В таких случаях даже непродолжительный плач может значительно ухудшить состояние роговицы и привести к присоединению вторичной инфекции.

Если эмоции взяли верх, важно правильно реабилитировать органы зрения, чтобы избежать микротравм и отеков.

Холодный компресс. Приложите к глазам охлажденные патчи или просто холодную салфетку на 15–20 минут. Холод сузит расширенные сосуды и заметно уменьшит отек.

2. Увлажнение. Воспользуйтесь каплями типа «искусственная слеза». Они помогут восстановить поврежденную слезную пленку и уберут ощущение инородного тела.

3. Водно-солевой баланс. Пейте чистую воду. Накопление солей вокруг глаз после плача провоцирует задержку жидкости — чистая вода поможет организму быстрее нормализовать метаболизм.

4. Сон. Сонливость после плача — естественная реакция. На смену кортизолу приходят эндорфины и окситоцин, которые дарят расслабление. Не отказывайте себе в отдыхе, это лучший способ «перезагрузить» нервную систему.

Слезы — это наш инстинктивный способ справиться с тем, что невозможно выразить словами. Это мощный инструмент коммуникации, который способен «растопить сердце» или примирить людей в ссоре. Физиологически плач дарит нам глубокое дыхание и разгрузку сосудов.

«Слезы выполняют важные функции, без которых наши глаза не могли бы нормально работать. Плакать — полезная привычка, дающая физическую разрядку. Но помните, что все хорошо в меру», — резюмирует врач-офтальмолог Шахло Махкамова.

