Число корпоративных банкротств упало до исторического минимума

Число корпоративных банкротств в России снижается, но это не признак экономического роста, а отражение изменений в законодательстве и поведении участников рынка. Процедура становится дороже, государство делает акцент на реабилитацию, а бизнес учится договариваться до суда. Об этом «Газете.Ru» рассказал Курбан Алиханов, старший юрист МКА «Магнетар».

Количество процедур банкротства компаний в России в 2025 году снизилось до исторического минимума — 6477. Это на 24,3% меньше, чем в 2024 году (данные «Федресурса» о числе публикаций арбитражных управляющих об открытии конкурсных производств).

Причина сокращения корпоративных банкротств в том, что процедура становится более затратной и поэтому менее привлекательной. С 2024 года началось поэтапное изменение законодательства: минимальный порог долга для инициирования банкротства увеличили с 300 тыс. до 2 млн рублей, вырос размер госпошлины. В целом акцент смещается с ликвидационной модели банкротства на реабилитационную.

«Уменьшение числа банкротств юридических лиц — это не маркер экономического роста, а индикатор изменений в законодательстве и в модели поведения участников рынка», — подчеркивает Алиханов.

Многие отрасли сейчас получают государственную поддержку в виде льготного кредитования и специальных налоговых режимов. Это позволяет бизнесу выиграть время, которое можно использовать для поиска новых поставщиков, перестройки логистики и оптимизации затрат.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на бизнес, эксперт выделяет инфляционное давление, удорожание кредитов, санкционные ограничения, отток квалифицированных специалистов и сокращение потребительского спроса.

«В зоне риска строительство, торговля и машиностроение. Очевидно, что не все компании из этих отраслей могут найти аналоги зарубежному оборудованию и адаптироваться к работе с отечественными поставщиками», — отмечает юрист.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие год-два количество корпоративных банкротств будет и дальше снижаться по двум основным причинам. Первая — участники рынка становятся более сговорчивыми и идут на уступки друг другу. Вторая — государство поддерживает тренд на досудебное урегулирование. Цель — сохранить рабочие места и сами компании в качестве источника пополнения бюджета налогами.

Сокращение числа банкротств не снизило востребованность юристов в этой области, но изменило их роль.

«Юрист сегодня — это не просто специалист, сопровождающий процедуру, а антикризисный стратег, чья задача — сохранить бизнес в сложных экономических условиях», — резюмирует Алиханов.

