Россияне назвали идеальную сумму подарка на свадьбу

Почти половина россиян считает, что оптимальный свадебный подарок должен стоить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании бьюти-ретейлера «Золотое яблоко», результаты которого есть у ТАСС.

Согласно опросу, именно такой бюджет выбрали 43% респондентов. Еще 42% назвали комфортной суммой диапазон от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Самым желанным подарком для молодоженов остаются деньги — этот вариант выбрали 90% участников исследования. На втором месте оказался подарок по заранее составленному вишлисту (списку желаний) — его предпочли 58% опрошенных.

Также россияне назвали популярными подарочные карты — их отметили 25% респондентов. Товары для дома и совместного быта выбрали 11%, а цветы и символические подарки — 7%.

При выборе свадебного подарка гости чаще всего ориентируются на практичность — такой ответ дали 67% участников опроса. Для 44% важно, чтобы пара могла самостоятельно выбрать нужную вещь, а 38% обращают внимание на эмоции от подарка. Внешняя «солидность» и статусность оказались важны только для 13% респондентов.

Опрос также показал, что традиция дарить подарки на девичник остается спорной. 36% участников затруднились сказать, принято ли это в их окружении. Еще 25% отметили, что все зависит от формата мероприятия. Только подарок на свадьбу дарят 21% опрошенных, а 18% всегда готовят отдельный презент на девичник.

Те, кто приходит на девичник с подарком, чаще всего выбирают подарочные карты — этот вариант назвали самым уместным 58% респондентов. Далее идут символические и памятные подарки — 51%, бьюти-средства и уход — 48%, а также шуточные презенты — 44%.

