Названы самые популярные у россиян зарубежные направления для отдыха летом

Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Узбекистан, Италия, Казахстан, Япония и Таиланд в июне стали самыми популярными зарубежными странами для отдыха россиян. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«В топ-10 популярных направлений входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд», — сказали в сервисе.

По его информации, самый большой рост спроса фиксируется по азиатским направлениям. Например, количество бронирований в Южной Корее увеличилось в два раза год к году, в Индонезии рост составил 61%, во Вьетнаме — 74%, в Китае число бронирований выросло на 53%.

Кроме того, у туристов из России сохраняется высокий интерес к странам ближнего зарубежья, где отсутствуют визовые ограничения и есть прямое авиасообщение. Так, количество бронирований в Грузии выросло на 31%, в Армении увеличилось на 22%. Также фиксируется рост на Италию — на 40% и на Турцию — на 17%.

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах за рубежом в июне составляет 8,3 тыс. руб. На заграничные поездки приходится почти каждое пятое бронирование в июне — 18% от общего числа.

Ранее были названы самые недорогие направления для отдыха на море летом 2026 года.