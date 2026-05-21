Врач объяснила, почему россиян с ожирением неизбежно станет больше

В России растет количество зарегистрированных случаев ожирения, сообщила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

«Это связано прежде всего с тем, что никогда раньше статистический учет избыточного веса и ожирения не велся в России настолько полно, чтобы мы понимали масштаб бедствия», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в последние годы по стране стала автоматически собираться информация об индексе массы тела (показывает соответствие веса росту человека), весе и росте. По словам врача-эндокринолога, по этой причине в ближайшие годы случаев ожирения в любых возрастных группах будет больше.

До этого врач, телеведущий Александр Мясников заявил, что сейчас среди россиян 40% жителей страдают от лишнего веса, с каждым годом эта проблема усугубляется. Он отметил, что правила снижения веса простые: диета и движение. Однако, если ситуация запущенная, потребуется медикаментозное и хирургическое вмешательство.

Ранее был назван возраст, в котором набор веса сильнее всего повышает риск рака.

 
