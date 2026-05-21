Соучастники по делу Якубовского о преступном сообществе остаются на свободе

Соучастники по уголовному делу бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского об участии в организованном преступном сообществе и растрате свыше 14 миллиардов рублей остаются на свободе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Следователь... указал на то, что расследование по уголовному делу не завершено, при этом имеются соучастники, местонахождение которых не установлено», — говорится в публикации.

11 декабря 2025 года сообщалось, что суд в Москве изменил приговор и освободил от наказания Якубовского, которого осудили на восемь лет за хищение свыше $126 млн у ряда зарубежных компаний.

Уголовное дело против Якубовского, экс-главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и экс-гендиректора компании «Ппфин холдинг» Светланы Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

