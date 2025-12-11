На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отменил меру пресечения экс-министру цифрового развития Ярославской области

Руслан Кривобок/РИА Новости

Ярославский областной суд отменил ранее назначенную меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Королева, экс-министра цифрового развития Ярославской области, которого обвиняют в крайне крупном взяточничестве и незаконном обороте наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Ярославский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры отменил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Королева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 228 УК РФ. Дело направлено в Кировский районный суд», — пояснила представитель пресс-службы.

Теперь Кировскому суду предстоит повторно рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения для Королева.

Королев был задержан в результате совместной операции регионального управления ФСБ и Следственного комитета. В январе текущего года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, позднее, в октябре, мера была изменена на домашний арест. Ему предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Следствие полагает, что в период с мая по декабрь 2024 года Королев организовал коррупционную схему, получая взятки от IT-компаний Ярославской области. Взамен чиновник гарантировал этим компаниям победу в конкурсных процедурах на заключение государственных контрактов в сфере информационной безопасности и IT-технологий.

Ранее экс-главу дочки «Роснано» осудили за финансовые махинации.

