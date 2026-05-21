Адвокат объяснил, что делать в случае ошибочного перевода денег экстремистам

Предоставление помещений, автомобилей и техники для встреч экстремистов может считаться их финансированием, заявил «Известиям» адвокат Александр Карелов.

По его словам, эти действия подпадают под действие ст. 282.3 Уголовного кодекса РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Адвокат отметил, что мошенники часто пользуются тем, что граждане боятся якобы совершенных переводов в пользу ВСУ или запрещенных организаций.

«Человек теряется, пугается самой формулировки статьи и начинает выполнять требования злоумышленников», — сказал юрист.

Он обратил внимание на то, что человека, который по ошибке или по недоразумению совершил перевод в пользу запрещенной организации, могут освободить от ответственности, если он своевременно обратится в полицию и сообщит о случившемся.

В марте жительница Запорожской области была приговорена к 11 годам лишения свободы по делу о госизмене за финансирование ВСУ. По данным следствия, в июле 2023 года жительница села Плодородное Михайловского района, имеющая гражданство РФ, с помощью мобильного приложения украинского банка перевела деньги со своего счета на нужды военных республики.

Ранее в Туле 17-летняя девушка отдала мошенникам $10 тыс., «спасая» мать.

 
