Стало известно о долге блогера Самойловой перед налоговой

Блогер Самойлова выплатила более 700 тыс. руб. РКН, но должна 3 млн руб. ФНС
Samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Оксана Самойлова погасила долг в 714 тысяч рублей перед Роскомнадзором (РКН) по отчислениям за рекламу, однако она по-прежнему должна несколько миллионов Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы.

В публикации отмечается, что за Самойловой не числится неоплаченной задолженности по платежам за рекламу, но она все еще должна более чем 3,336 миллиона рублей налоговой службе.

По данным материалов судебных приставов, с блогера продолжают принудительно взыскивать 300 рублей штрафа «по делам об административных правонарушениях».

17 мая сообщалось, что Самойлова оказалась должна Федеральной налоговой службе и Роскомнадзору более четырех миллионов рублей.

В декабре 2025 года издание kp.ru сообщало, что компания Самойловой находится в процессе ликвидации.

Речь шла об ООО «Антураж». Самойлова владеет 50% акциями фирмы. Она является совладельцем компании с 2020 года. Этот бизнес специализируется на розничной торговле по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет. В 2024-м убытки фирмы превысили 70 тысяч рублей.

Ранее Самойлова назвала неправдой слух, что получила 200 млн рублей за реалити с Джиганом.

 
