Самойлова задолжала ФНС и РКН более 4 миллионов рублей

samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) и Роскомнадзору (РКН) более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Самойлова обязана выплатить 3,329 миллиона рублей за налоги, а также более 714 тысяч рублей — за распространение рекламы. С модели также хотят взыскать 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

В декабре 2025 года издание kp.ru сообщало, что компания Самойловой находится в процессе ликвидации.

Речь шла об ООО «Антураж». Самойлова владеет 50% акциями фирмы. Она является совладельцем компании с 2020 года. Этот бизнес специализируется на розничной торговле по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. В 2024-м убытки фирмы превысили 70 тысяч рублей.

В мае 2026-го издание Super утверждало, что Самойлова платит миллионы рублей за аренду загородного дома в Подмосковье.

Ранее Самойлова назвала неправдой слух, что получила 200 млн рублей за реалити с Джиганом.

 
