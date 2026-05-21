Германия хочет увеличить выплаты беженцам, чтобы те возвращались в Сирию

Министерство внутренних дел Германии рассматривает вопрос увеличения выплаты для сирийских беженцев за возвращение домой до €8 тысяч. Об этом сообщает Focus со ссылкой на правительственные источники.

«До сих пор возвращающиеся получают в среднем €1 тыс в качестве поддержки для начала новой жизни в Сирии», — говорится в публикации.

По данным издания, нынешняя выплата сопряжена с большими административными затратами, так как точная сумма выплат рассчитывается для каждого человека отдельно.

По словам эксперта по миграционному праву Даниэля Тима, данная инициатива сможет стать более весомым стимулом для беженцев вернуться в Сирию. Он добавил, что также следует создать меры принуждения, например, депортационные рейсы и процедуры аннулирования статуса беженца, чтобы выплаты действовали более эффективно.

17 мая сообщалось, что власти Германии не могут возобновить депортацию сирийских беженцев, включая осужденных преступников, из-за отсутствия необходимых документов.

Ранее Германия уступила Франции, Испании и Италии лидерство в ЕС по приему беженцев.

 
