В Германии завис процесс депортации сирийских беженцев

Welt: Германия не может возобновить депортацию сирийцев из-за документов
Власти Германии не могут возобновить депортацию сирийских беженцев, включая осужденных преступников, из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на сотрудников федеральных и региональных органов безопасности.

После начала конфликта в Сирии в 2011 году ФРГ полностью прекратила депортации сирийцев. Нынешняя коалиция пообещала возобновить их, начав с лиц, представляющих угрозу общественной безопасности. Первые четыре депортации прошли в декабре 2025 года и январе 2026 года.

Однако, как пишет Welt, с конца января федеральные земли перестали получать от полиции документы, заменяющие паспорта. Эти бумаги нужны для возвращения сирийцев без действительных удостоверений личности. В результате с 21 января процесс фактически остановился.

По данным федеральной полиции, на конец марта в Германии находились 11,1 тыс. сирийцев, обязанных покинуть страну.

Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек призвал Берлин начать прямые переговоры с сирийскими властями. По его словам, только в Гессене депортации подлежат 533 сирийца.

Кроме того, Welt со ссылкой на закрытый отчет сообщила, что после восстановления авиасообщения с Сирией в 2025 году появились случаи нелегальной переправки мигрантов рейсами Dan Air и Air Mediterranean. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия готова поддержать возвращение до 80% сирийцев на родину в ближайшие три года.

Ранее Германия возобновила призыв на военную службу, но столкнулась с протестами молодежи.

 
