Юрист назвала самые опасные долги в 2026 году

Само по себе наличие долгов – не повод для возбуждения уголовного дела. Уголовная ответственность в этой сфере регулируется главами 21 и 22 УК РФ. Но есть дополнительные факторы, связанные с долгами, которые могут привести к уголовной ответственности, рассказала «Газете.Ru» Евгения Боднар — юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс».

Во-первых, есть статья 159.1 УК РФ, касающаяся мошенничества в сфере кредитования. Мошенничеством считается хищение средств при предоставлении заведомо ложных или недостоверных сведений. На практике реализуется в различных вариациях.

«Реальные примеры из судебной практики: подделка финансовой документации ООО ее владельцами для получения кредита; взятие нескольких целевых кредитов на строительство дома без намерения возводить этот дом; взятие автокредитов без покупки машины или немедленной продажей авто после получения кредита. В 2024 году состоялось 658 приговоров по различным частям данной статьи, но наказание в более чем 90% случаев не было связано с реальным лишением свободы. Для сравнения, приговоров по «классическому» мошенничеству (ст.159 УК РФ) состоялось в десятки раз больше», — поделилась юрист.

Есть статья 177 УК РФ — злостное уклонение от погашения долгов. Должны совпасть такие факторы: долги — крупные (более 3,5 млн), не исполнено состоявшееся решение суда о взыскании средств, есть факт уклонения.

«В 2024 году — всего 59 приговоров на этот счет, наказание — либо штраф, либо обязательные работы. Как пример, приговор по делу № 1-280/2025 от 7 сентября 2025 г. Московского районного суда г. Чебоксары: им установлено, что гражданка имела достаточно денег, чтобы оплатить просуженный банком долг, но вместо этого направила значительную сумму на личные нужды. За это ей присудили штраф 150 тыс. руб», — рассказала эксперт.

Если дело с долгами дошло до процедуры банкротства, здесь также есть риск наказания по ст. 195, 196, 197 УК РФ: за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство. Они связаны в основном с попытками спрятать свои активы от кредиторов. Это еще более редкая история: по этим «банкротным» статьям всего 38 приговоров.

«Варианты наказаний — реальное или условное лишение свободы, штраф (примерно в одинаковой пропорции). Пример: у предпринимательницы были долги более чем на 70 млн рублей. С целью избежать ответственности, она подарила 6 объектов недвижимости родственникам и заключила несколько иных соглашений, направленных на вывод активов. Результат — судимость и штраф 300 тыс. руб. (приговор Каневского районного суда № 1-174/2025 от 26 августа 2025 г.)», — сказала эксперт.

Отдельно юрист отметила ст. 198 УК РФ за уклонение от налогов и страховых взносов (15 приговоров в 2024). Это в основном касается лиц, ведущих предпринимательскую деятельность. Суммы — от 2,7 млн. При этом если преступление совершено впервые, то можно освободиться от уголовной ответственности, если полностью оплатить недоимки и пени.

«Так что вполне возможно, что такое маленькое количество приговоров связано с тем, что многие как раз воспользовались такой возможностью», — считает она.

Основные факторы риска — немалая сумма долга, попытки «обхитрить» кредитора либо при получении денег (не собираясь отдавать или действовать согласно условиям договора), либо при возврате долга (уклонение от оплаты при реальной возможности платить, попытка спасения ликвидных активов).

«Да, пока нельзя сказать, что уголовное наказание за эти действия – массовая тема, и что всех поголовно «сажают». Однако любая судимость — это судимость», — предостерегла юрист.

Юрист рекомендует: если берете займы – то предоставляйте реальные данные о своем имущественном положении. Если заем целевой – то необходимо следовать этой цели, а не тратить на посторонние нужды. Если долги уже есть, осмотрительно совершайте сделки со своим имуществом: они не должны приводить к невозможности исполнять обязательства и лишать возможности кредиторов удовлетворить свои требования за счет этого имущества.

«Если проблема с долгами уже запущенная, то не стоит скрываться от диалога с кредитором. Если на счета поступили какие-то деньги, то ненаправление их на оплату долга может быть расценено как уклонение от погашения. Когда дело дошло до банкротства – следует открыто сотрудничать с судом и арбитражным управляющим», — резюмировала она.

