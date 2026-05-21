В России производство воды выросло на треть за три года

Виталий Тимкив/РИА Новости

С 2023-го показатель производства воды в России вырос на 29,5% – с 3,9 млрд л до 5 млрд л в 2026. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики системы маркировки «Честный знак».

За текущий январь-май объем производства к прошлому году почти не изменился – рост на 0,6%. При этом показатель 2026-го года по-прежнему выше, чем в 2024-м (+6%) и 2023-м (+29,5%).

Среди регионов – производителей воды с большим отрывом лидирует Московская область, где с 1 января по 15 мая текущего года изготовили 861 млн л воды (17% от производства по всей России). На втором месте – Карачаево-Черкесия с 388 млн л (8% от рынка), на третьем – Ставропольский край (286 млн л; 6%). Замыкают пятерку Москва с 269 млн л (5,5%) и Свердловская область (233 млн л; 5%). В догоняющих – Липецкая область с 196 млн л и почти 4% от общероссийского показателя производства.

Москва с 329 млн л (6,5%). Замыкают пятерку Ставропольский край (282 млн л; 5,5%) и Свердловская область (228 млн л; 4,5%). В догоняющих – Липецкая область с 193 млн л и почти 4% от общероссийского показателя производства.

Ранее россиян призвали не оставлять воду в пластиковых бутылках на жаре.

 
