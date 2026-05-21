Импортозамещение в IT сравнили с рынком китайских авто в России

Прямой подход к импортозамещению по принципу «убрали иностранную систему – поставили российскую» не отвечает на ключевые запросы бизнеса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор по стратегии ИТ-интегратора – группы компаний ОТР – Арман Коспанов.

По его словам, бизнесу важно, чтобы информационные системы развивались вместе с компанией, обновлялись и закрывали новые задачи, а не просто повторяли функциональность ушедших с рынка зарубежных продуктов. Замещать иностранное ПО эксперт рекомендует послойно: первым делом – фронтальные системы, работающие с клиентом, поскольку именно они требуют быстрого реагирования на изменения законодательства и рынка. Стабильную функциональность back-office – складской и бухгалтерский учет – Арман Коспанов советует переводить в последнюю очередь, чтобы не тратить миллиарды на повторное внедрение того, что годами работает без сбоев.

«Простой замены больших систем не бывает», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что переход на российский софт автоматически тянет за собой пересмотр требований информационной безопасности, сертификацию по нормам КИИ, изменение бизнес-процессов, переписывание интеграций, миграцию данных и нередко – закупку нового «железа». При этом часть специалистов, разбиравшихся в западных продуктах, уехала или переключилась на другие задачи, поэтому компаниям приходится какое-то время параллельно поддерживать две системы.

Топ-менеджер отметил, что российские вендоры пока уступают зарубежным по зрелости экосистемы – сети партнеров, сервиса, обучения и сопровождения. Ситуацию он сравнил с рынком китайских автомобилей в России: машин на рынке много, но сервисных центров, налаженных цепочек поставок запчастей и обученных специалистов не хватает. Аналогично и в ИТ: должна созреть вся инфраструктура сопровождения отечественных продуктов.

Бизнес-процессы при переходе на российское ПО, по мнению эксперта, целесообразно разделить на три группы. Постоянно меняющиеся направления, адаптирующиеся под рынок, требуют гибкого софта с быстрой настройкой. Стабильные учетные процессы можно переносить «один в один». Промежуточный слой – управленческий учет, прогнозирование, моделирование – закрывается через шины данных, MDM- и BI-решения, которые должны быть прописаны в целевой архитектуре изначально.

Ключевыми критериями выбора российского решения, по словам Армана Коспанова, являются гибкость доработок, доступность поддержки, безопасность и совокупная стоимость владения. Совместимость и масштабируемость, в свою очередь, он отнес к необходимым техническим характеристикам, без которых продукт в принципе нельзя внедрить.

Кроме того, любое крупное внедрение неизбежно вскрывает накопленные в старых системах проблемы – «костыли», нестандартные доработки и расхождения регламентов с реальными бизнес-процессами. Перед компанией всегда встает выбор: переносить старую логику в новую систему или же изменить процессы полностью. Отдельно эксперт акцентировал внимание на управлении изменениями: без подготовки сотрудников и пересмотра внутренних регламентов внедрение любого ПО – российского или зарубежного – обречено на саботаж. Руководство, по его словам, должно сверху донизу транслировать смысл перехода, а поставщики решений обязаны обеспечивать обученных партнеров для сопровождения.

Таким образом, по мнению Армана Коспанова, зрелый подход к импортозамещению в компании предполагает разработку стратегии перехода на 2–3 года, целевой и поэтапной архитектуры, а также привязку плана замещения к финансовым возможностям компании – расходам на ИТ-персонал, лицензии и оборудование. Он подчеркнул, что одномоментно перейти на новый ландшафт невозможно: импортозамещение – это процесс, который поддерживает бизнес и развивает компанию, а не разовая замена ПО.

Ранее выяснилось, что в России 70% крупного бизнеса продолжают работать на нелицензионном ПО.