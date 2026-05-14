В России 70% крупного бизнеса продолжают работать на нелицензионном ПО 

Большая часть (70%) крупного бизнеса в России остается на нелицензионной Jira. В 2029 году поддержка Jira прекратится, и компании, которые дойдут до этого времени без перехода, окажутся перед необходимостью переезжать в сжатые сроки, рассказал «Газете.Ru» Алексей Халезов, бизнес-лидер сервиса Kaiten.

Когда в 2022 году Atlassian ушел с российского рынка, компании выбирали: менять инструмент, на котором держатся годами выстроенные процессы, или искать способы продолжать работу в прежней системе. Многие выбрали второе.

«По данным нашего исследования, 70% российских компаний с выручкой от 2 млрд рублей продолжают работать на Jira, Confluence или Trello — через посредников, зарубежные юрлица или неофициальные сборки», — отмечает Халезов.

С 15 февраля 2024 года Jira Server не получает обновлений безопасности. 30 марта 2026 года Atlassian закрыл продажи on-premise версий Data Center. В 2029 году поддержка всех локальных версий прекращается — Atlassian переводит пользователей в облако, недоступное для российских компаний. Atlassian Marketplace заблокирован для РФ уже несколько лет, и плагины, на которых держалась часть функциональности, постепенно перестают работать.

«По мере того как ядро системы устаревает, возникают несоответствия между плагинами разных версий. Мне известен случай, когда два плагина в одной компании давали разные результаты на одних и тех же данных — каждый работал корректно в рамках своей версии, но показания расходились», — рассказывает эксперт.

Для госкомпаний, субъектов критической информационной инфраструктуры и банков использование Jira не соответствует директивам ФСТЭК, предписаниям Минцифры и указам о переходе на отечественное ПО.

«При аудитах и сертификациях это фиксируется как замечание; в сфере госзаказа — влияет на участие в тендерах», — поясняет Халезов.

Компании, работающие через зарубежные юрлица и VPN, сталкиваются с отдельным операционным риском: Atlassian блокирует аккаунты, когда система фиксирует российские IP-адреса.

«Достаточно одного сотрудника, зашедшего без VPN, чтобы под блокировку попал весь корпоративный аккаунт», — предупреждает эксперт.

За 10–15 лет Jira в крупных компаниях интегрировалась с CI/CD-конвейерами, базами знаний в Confluence, ERP-системами, корпоративными порталами. В некоторых банках есть штатные Jira-разработчики и Agile-коучи, которые поддерживают эти интеграции. Изменение одного компонента затрагивает другие.

«Более половины компаний, с которыми мы работаем, оценивают срок миграции в 1–2 года. Это один из ключевых факторов, по которым переход откладывается», — говорит Халезов.

Перенос данных технически решен: задачи, комментарии, история изменений переезжают автоматически. Время уходит на другое.

«Один из наших клиентов пришел с запросом перенести 200 кастомных полей из одного проекта. Аудит показал, что из них используются 17. Остальные никто не применял, но и удалять не решался. Похожая картина встречается часто: за годы в системе накапливается то, что никто не проверял и не чистил», — рассказывает эксперт.

Основное время занимают аудит текущей конфигурации, приведение данных в порядок и адаптация команд к новому инструменту. По наблюдениям Халезова, на это уходит один-два месяца.

До 2029 года — момента, когда Atlassian прекращает поддержку всех локальных версий — остается около трех лет. Компании, начинающие сейчас, могут провести переход поэтапно: сначала один пилотный отдел, затем остальные — без остановки текущей работы.

«Компании, которые дойдут до 2029 года без перехода, окажутся перед необходимостью переезжать в сжатые сроки — с заблокированными аккаунтами и командами без опыта в новой системе. Насколько это критично, зависит от масштаба компании, ее обязательств перед регуляторами и глубины интеграции Jira в процессы», — резюмирует бизнес-лидер сервиса Kaiten.

