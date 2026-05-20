В центре Челябинска окровавленные мужчины устроили драку

Мужчина из Челябинска попал в больницу после избиения на улице. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на улице Маркса. На кадрах с места заметно, как один из участников конфликта навис над другим, лежащим на асфальте. При этом последний весь в крови, на нем нет футболки. На его оппоненте также заметна кровь.

Как рассказали в МВД, мужчины повздорили в одном из местных заведений, но вскоре разборки продолжились на улице. Один из них упал на забор и рассек лоб. Этим и объясняется большое количество крови на месте.

В результате пострадавшему понадобилась помощь медиков, серьезных травм он не получил. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам местной жительницы, подобные конфликты на этом месте не редкость из-за того, что рядом расположено питейное заведение. Она также добавила, что во время этой драки вокруг было много свидетелей, но никто не пытался разнять участников.

