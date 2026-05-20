Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Петербуржец избил прохожего из-за спора о голубях

В Петербурге мужчина избил незнакомца из-за спора о голубях
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который избил незнакомца во время спора о голубях, пострадавший получил тяжелую травму ноги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на остановке. Обвиняемый присел на скамейку рядом с незнакомцем, мужчины начали беседу о птицах. В какой-то момент они разошлись во взглядах на голубей, между мужчинами возникла ссора, которая быстро переросла в потасовку.

По словам обвиняемого, оппонент первым проявил агрессию, встал со скамейки и ударил его тростью по носу. Когда мужчина смог освободиться, он оттолкнул нападавшего, из-за чего тот упал на асфальт. После того как оппонент согласился прекратить драку, осужденный встал и предложил помощь, но получил отказ. Он собрал вещи и попытался уйти, однако очевидцы задержали его, вызвали полицию и скорую.

Потерпевший получил тяжелую травму ноги, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее в Одинцово на видео сняли жесткую драку со стрельбой на проезжей части.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!