Петербуржец избил прохожего из-за спора о голубях

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который избил незнакомца во время спора о голубях, пострадавший получил тяжелую травму ноги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на остановке. Обвиняемый присел на скамейку рядом с незнакомцем, мужчины начали беседу о птицах. В какой-то момент они разошлись во взглядах на голубей, между мужчинами возникла ссора, которая быстро переросла в потасовку.

По словам обвиняемого, оппонент первым проявил агрессию, встал со скамейки и ударил его тростью по носу. Когда мужчина смог освободиться, он оттолкнул нападавшего, из-за чего тот упал на асфальт. После того как оппонент согласился прекратить драку, осужденный встал и предложил помощь, но получил отказ. Он собрал вещи и попытался уйти, однако очевидцы задержали его, вызвали полицию и скорую.

Потерпевший получил тяжелую травму ноги, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

