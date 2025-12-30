Размер шрифта
Уральский школьник не выжил, подавившись блином

В Свердловской области ребенок не выжил, подавившись блином
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Свердловской области 12-летний мальчик подавился блином и не выжил. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Происшествия | 112» сообщает «Лента.ру».

Инцидент произошел в реабилитационном центре. Отмечается, что ребенку стало плохо во время завтрака. Точные причины и обстоятельства случившегося не уточняются.

До этого российский школьник подавился пирожком на перемене, пытаясь съесть его на спор, и не выжил. Сотрудники учреждения увидели задыхающегося ученика, пытались ему помочь и вызвали медиков, но те ребенка спасти не смогли.

Ранее трехлетний мальчик подавился семечками в Ингушетии и попал в больницу.

