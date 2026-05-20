Нижегородец 10 раз обналичивал счет, чтобы отдать аферистам почти 17 млн рублей

В Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам почти 17 млн рублей

Пенсионер из Нижнего Новгорода поверил «сотрудникам ФСБ» и перевел на предложенные счета 16,7 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 82-летний пострадавший, неизвестные заявили, что его счета необходимо проверить на предмет финансирования недружественной страны. Вскоре его под давлением уговорили участвовать в «операции».

Следуя указаниям неизвестных, пенсионер перевел на продиктованные ему реквизиты 510 тысяч рублей, которые хранились дома. Помимо этого, он десять раз обналичивал счета в разных банках. После этого средства он отдавал одному мужчине.

«Для передачи денег использовался условный пароль «солнце-планета», – сообщается в публикации.

Также россиянина вынудили подписать документ о неразглашении, который ему передал доставщик.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские разыскивают причастных к афере лиц.

Ранее пенсионер из Смоленска три недели общался с мошенниками и лишился 10 млн рублей.