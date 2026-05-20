Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Нижегородец 10 раз обналичивал счет, чтобы отдать аферистам почти 17 млн рублей

В Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам почти 17 млн рублей
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионер из Нижнего Новгорода поверил «сотрудникам ФСБ» и перевел на предложенные счета 16,7 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 82-летний пострадавший, неизвестные заявили, что его счета необходимо проверить на предмет финансирования недружественной страны. Вскоре его под давлением уговорили участвовать в «операции».

Следуя указаниям неизвестных, пенсионер перевел на продиктованные ему реквизиты 510 тысяч рублей, которые хранились дома. Помимо этого, он десять раз обналичивал счета в разных банках. После этого средства он отдавал одному мужчине.

«Для передачи денег использовался условный пароль «солнце-планета», – сообщается в публикации.

Также россиянина вынудили подписать документ о неразглашении, который ему передал доставщик.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские разыскивают причастных к афере лиц.

Ранее пенсионер из Смоленска три недели общался с мошенниками и лишился 10 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!