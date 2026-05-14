54-летняя учительница совратила ученика и не попала в тюрьму

В США 54-летняя учительница совратила ученика и отправляла ему непристойные фото

Педагог из Айдахо попала под суд за совращение ученика. Об этом сообщает The Lewiston Tribune.

54-летняя Мэри Э. Стронг, как смогли доказать следователи, отправляла пострадавшему свои непристойные фото в мессенджере. Спустя некоторое время у нее и несовершеннолетнего было несколько сексуальных контактов. Возраст школьника не уточняется.

В феврале прошлого года о ситуации стало известно. Информация, полученная в ходе допроса, подтвердила наличие «отношений» между мальчиком и подозреваемой.

Изначально предполагалось, что женщина может отправиться в тюрьму. Однако она заключила со следствием сделку, признав себя виновной в совершении тяжкого преступления.

В результате ее приговорили к семи годам условного срока. Помимо этого, в течение в течение 18 лет она не сможет иметь любые контакты с несовершеннолетними без надзора. Также ее обязали зарегистрироваться в качестве преступницы, осужденной по статье о сексуальном преступлении.

Ранее учительница изменила мужу со школьником и призналась ему в этом за пару часов до ареста.