Россиянин избил супругу после того, как она сделала ему замечание о пьянстве

В Новокузнецке мужчина избил супругу за замечание о пьянстве

В Новокузнецке 61-летний мужчина избил свою 55-летнюю супругу за то, что она сделала ему замечание. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Кузбассу.

Инцидент произошел в квартире на улице Филиппова. Женщина сделала своему супругу замечание из-за злоупотребления горячительными напитками. Пьяный глава семейства оказался недоволен ее словами о пьянстве и набросился на жену, нанеся ей несколько ударов по телу.

Пострадавшая нажала на тревожную кнопку. Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал дебошира. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

