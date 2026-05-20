Любовники случайно занялись сексом на глазах сотен зрителей в парке

На Тайване пара случайно устроила любовные утехи на глазах сотен зрителей, не заметив камеру. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в ночь на 14 мая, когда мужчина и женщина приехали в национальный парк Янминшань. Любовники уединились на смотровой площадке и предались страсти прямо на деревянном столике. Они не подозревали, что рядом установлена камера, с которой ведется круглосуточная трансляция на YouTube. В итоге зрителями их любовных утех стали сотни человек.

Полиция установила личность мужчины и вызвала его на допрос. Теперь ему грозит крупный штраф за публичную непристойность. После скандала место стало вирусным, позже камера засняла там же людей в костюмах динозавров, имитировавших половой акт. Администрация призвала гостей не нарушать закон.

