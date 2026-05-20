Четверо ворвались в дом к девушке, изнасиловали и позже шантажировали кадрами процесса

В Индии компания изнасиловала девушку, ворвавшись в ее дом

20-летняя девушка из Индии подверглась изнасилованию со стороны мужчин из своей деревни. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Харьяна. По данным телеканала, около часа ночи компания из четырех мужчин ворвалась в дом, где жила пострадавшая. Они заткнули ей рот тряпкой, после чего каждый из них надругался над девушкой.

Во время нападения они делали фото и записывали видео на телефоны. Спустя непродолжительное время они стали шантажировать пострадавшую, угрожая распространить материалы в соцсетях. Чтобы она никому ничего не рассказала, ее пугали расправой.

Ситуация сильно угнетала девушку, ее психическое состояние серьезно ухудшилось. В результате она все же рассказала о произошедшем семье. Несмотря на это, пострадавшая все еще боялась публичного осуждения.

Родители обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, которое находится на этапе расследования.

