Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Четверо ворвались в дом к девушке, изнасиловали и позже шантажировали кадрами процесса

В Индии компания изнасиловала девушку, ворвавшись в ее дом
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

20-летняя девушка из Индии подверглась изнасилованию со стороны мужчин из своей деревни. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Харьяна. По данным телеканала, около часа ночи компания из четырех мужчин ворвалась в дом, где жила пострадавшая. Они заткнули ей рот тряпкой, после чего каждый из них надругался над девушкой.

Во время нападения они делали фото и записывали видео на телефоны. Спустя непродолжительное время они стали шантажировать пострадавшую, угрожая распространить материалы в соцсетях. Чтобы она никому ничего не рассказала, ее пугали расправой.

Ситуация сильно угнетала девушку, ее психическое состояние серьезно ухудшилось. В результате она все же рассказала о произошедшем семье. Несмотря на это, пострадавшая все еще боялась публичного осуждения.

Родители обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, которое находится на этапе расследования.

Ранее группа из 19 мужчин 8 лет накачивала девочек наркотиками и насиловала их.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!