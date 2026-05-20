Юный россиянин проломил мужчине голову битой из-за банки газировки

В Кузбассе 18-летний молодой человек проломил 43-летнему мужчине голову во время конфликта из-за банки газировки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Промышленная. Молодой человек возвращался домой по улице Новой, когда у него из рук выскользнула жестяная банка с газировкой. Раздалось громкое шипение. После этого жилец соседнего дома с балкона в грубой форме сделал юноше замечание.

Пьяный горожанин вышел во двор и принялся выкрикивать оскорбления, он не унимался даже когда молодой человек скрылся в подъезде. Тогда юноша схватил деревянную биту, вышел обратно и нанес дебоширу удар по голове.

В результате врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму. Нападавшего задержали, орудие у него изъяли. Возбуждено уголовное дело. Теперь юноше грозит до десяти лет лишения свободы.

