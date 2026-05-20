Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В ЮАР рассматривают дело о нарушении конституционных прав слонов

SABC: в суде ЮАР слушается дело о нарушении прав слонов
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Высокий суд ЮАР рассматривает дело о нарушении прав трех слонов, живущих в зоопарке Йоханнесбурга. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Иск подали две организации по защите прав животных, а также верховный вождь народа кой-коин. Юридическую поддержку им оказывают ведущие правоведы из Гарвардской школы права.

Как уточняется, слоны Ламми, Рамадибе и Мопане живут в ненадлежащих условиях. Так, слоны содержатся в вольере размером чуть больше футбольного поля. Привлеченные истцами эксперты считают, что слоны находятся в глубоком стрессе и имеют симптомы тяжелого обсессивно-компульсивного расстройства. Общественники требуют переселить зверей в один из заповедников страны.

По версии истцов, в отношении животных нарушена статья 24 конституции ЮАР, согласно которой каждый имеет право жить в подходящем месте, где здоровью ничего не угрожает. По их мнению, понятие «благополучие среды» напрямую включает в себя, в том числе, гуманное обращение с дикими животными, которые в ней обитают.

Ранее в Крыму обнаружили кота, которого покрасили в желтый цвет.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!