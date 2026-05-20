В ЮАР рассматривают дело о нарушении конституционных прав слонов

Высокий суд ЮАР рассматривает дело о нарушении прав трех слонов, живущих в зоопарке Йоханнесбурга. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Иск подали две организации по защите прав животных, а также верховный вождь народа кой-коин. Юридическую поддержку им оказывают ведущие правоведы из Гарвардской школы права.

Как уточняется, слоны Ламми, Рамадибе и Мопане живут в ненадлежащих условиях. Так, слоны содержатся в вольере размером чуть больше футбольного поля. Привлеченные истцами эксперты считают, что слоны находятся в глубоком стрессе и имеют симптомы тяжелого обсессивно-компульсивного расстройства. Общественники требуют переселить зверей в один из заповедников страны.

По версии истцов, в отношении животных нарушена статья 24 конституции ЮАР, согласно которой каждый имеет право жить в подходящем месте, где здоровью ничего не угрожает. По их мнению, понятие «благополучие среды» напрямую включает в себя, в том числе, гуманное обращение с дикими животными, которые в ней обитают.

