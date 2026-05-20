Мужчина с пистолетом пытался ограбить девушку на парковке в Тюмени

F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени пьяный мужчина пытался ограбить девушку на парковке, угрожая ей пистолетом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на парковке возле жилого дома по улице Московский тракт. Злоумышленник заметил девушку, сидевшую в припаркованном автомобиле. Он подошел к ней и попросил наличных. Получив отказ, мужчина затаился и выждал момент.

Как только жертва вышла из салона автомобиля, он набросился на нее с угрозами. Размахивая предметом, похожим на пистолет, агрессор вновь потребовал деньги, однако перепуганная девушка сумела вырваться и убежать.

Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Тверской области мужчина отобрал последние деньги у 89-летнего пенсионера.

 
