В Тверской области мужчина отобрал последние деньги у 89-летнего пенсионера

В Нелидове полиция задержала 43-летнего рецидивиста за грабеж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

По данным ведомства, подозреваемый, ранее судимый местный житель, пришел к 89-летнему отцу своей партнерши. Мужчина сделал вид, что собирается отремонтировать печь, но затем стал требовать у пожилого мужчины деньги на алкоголь.

Пенсионер отказал, пояснив, что деньги остались только на хлеб. Однако злоумышленник схватил потерпевшего, силой вынул у него из кармана 3000 рублей и скрылся. Похищенное он потратил на еду и спиртное.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчина задержан, ему грозит до семь лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Ранее 70-летний пенсионер в маске пытался ограбить ставропольский банк из-за долгов.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
