Россиянка нашла чужую банковскую карту и пошла тратить с нее деньги в храм

В Перми женщина случайно нашла чужую карту и отправилась тратить с нее деньги в храме. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Все началось во дворце спорта «Орленок» — местная жительница нашла там чужую банковскую карту, но возвращать ее владельцу не стала, а оставила себе. Сначала она оплатила проезд в автобусе, а затем зашла в храм Иоанна Богослова и сделала там покупку. Завершила шопинг женщина приобретением двух книг: «Кашемировая книга» и «Лавандовая книга» с теплыми притчами.

Общий ущерб составил более 6 тысяч рублей. На суде женщина полностью признала вину, раскаялась и возместила владелице банковской карты похищенное. Суд учел это и назначил наказание ниже низшего предела — штраф в 10 тысяч рублей.

