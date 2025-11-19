На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин нашел на улице чужую банковскую карту и устроил себе поход в салон красоты

Житель Саратова постригся в парикмахерской за чужой счет и стал фигурантом дела
ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратове 58-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, стал фигурантом дела о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно материалам дела, в отделение полиции обратился 24-летний молодой человек в связи с утерей банковской карты. Юноша рассказал, что кто-то нашел карту и совершил с нее покупки на сумму более девяти тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 58-летнего мужчину, не имевшего до этого проблем с законом.

«Мужчина признался, что нашел карту и за чужой счет решил посетить парикмахерскую, а также  купить продукты в магазине», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Санкция, которая грозит нарушителю, предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее россиянин нашел чужую банковскую карту и на деньги с нее угостил прохожих шаурмой.

