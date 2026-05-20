В Краснодарском крае преступник сбежал от службы по контракту

На Кубани осужденный 55-летний мужчина сбежал от службы по контракту

В Краснодарском крае осужденный 55-летний мужчина сбежал от службы по контракту. Об этом сообщает местный телеканал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Кущевскому району.

Как уточняется, инцидент произошел в вечером, во время следования военной колонны по трассе М-4 «Дон» в районе хутора Водяная Балка. Тогда мужчина, «не желая проходить дальнейшую службу по контракту», скрылся.

Приметы: рост 170 см, глаза серые, полного телосложения, волосы короткие, седые. На левом плече татуировка в виде креста с паутиной, на правом плече — в виде погона. Также на левом предплечье имеется татуировка с изображением женщины.

Всех, кто располагает информацией, просят обращаться по номерам 8(86168)55-38-5.

Жителей района попросили проявить максимальную бдительность и осторожность. Так, пресс-служба администрации Раздольненского сельского поселения в мессенджере «Макс» предупредила, что не следует предпринимать попыток к самостоятельному задержанию злоумышленника.

