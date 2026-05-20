Пенсионер изнасиловал в магазине девочку, которая зашла за печеньем

В индийском штате Ассам 70-летний владелец магазина изнасиловал семилетнюю девочку, которая зашла к нему купить печенье. Об этом сообщает NDTV.

Ребенок зашел в небольшую продуктовую лавку, расположенную рядом с его домом, чтобы приобрести сладости. В какой-то момент пожилой мужчина набросился на девочку, затащил ее в помещение и надругался.

Испугавшись преступника, девочка не сразу рассказала о произошедшем родителям, но позже призналась матери. Семья немедленно обратилась в полицию. В отношении педофила возбуждено уголовное дело. Правозащитники требуют для обвиняемого максимально сурового наказания.

До этого в Индии брат похитил и изнасиловал сестру из-за семейного спора о недвижимости. Пострадавшая находится в больнице. Из-за тяжелых травм она не может говорить. Полиция смогла поймать только двух участников изнасилования.

Ранее компания мужчин, угрожая пистолетом, раздела девушку и изнасиловала на глазах у ее отца.