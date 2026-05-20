«Я че, клоун?»: стали известны подробности драки с бойцами MMA в Дзержинске

После массовой драки в Дзержинске появились подробности произошедшего. Об этом сообщает NN.ru.

По данным издания, конфликт завязался в местном клубе, и все участники вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. В результате между подростками и мужчинами произошла драка.

Как рассказал один из несовершеннолетних участников, в заведении мужчины «вели себя некрасиво». Один из школьников рассмеялся, а оппонент решил, что смеются над ним, поэтому подошел и спросил: «Я че, клоун что ли? Че вы смеетесь?».

На улице, по словам школьника, взрослый целенаправленно шел к нему.

«Да, мы ударили первыми. Да, мы подрались. Но что бы вы сделали, если на вас идёт мужик 30+ с явным желанием драться?», – рассказал несовершеннолетний.

Известно, что среди подростков были участники турниров MMA. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства конфликта.

Инцидент произошел на проспекте Циолковского. Во время драки пострадали мужчины, у которых диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.

Ранее в Краснодаре люди устроили драку со стрельбой на проезжей части.

 
