Лагеря беженцев в Нидерландах оказались переполнены

De Telegraaf: в Нидерландах переполнены лагеря беженцев
Marcus Brandt/Global Look Press

Центры размещения просителей убежища в Нидерландах оказались перегружены из-за большого потока мигрантов. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

В крупнейшем лагере беженцев в населенном пункте Тер-Апель (провинция Гронинген) закончились свободные места, часть приехавших может остаться ночевать на улице. В центре размещения находятся почти 2,3 тысяч человек — это максимальный показатель с сентября 2024 года. Центральное агентство по приему беженцев Нидерландов (COA) предупредило, что при такой нагрузке «не может гарантировать безопасность и пригодные для жизни условия» мигрантов в лагере.

По данным издания, около 19 тысяч человек, получивших разрешение на проживание в Нидерландах, продолжают жить в центрах для беженцев из-за дефицита жилья.

В мае на севере Нидерландов противники размещения мигрантов устроили беспорядки. В связи с беспорядками мэр города Лосдрехт издал указ о введении чрезвычайного положения в городе.

Ранее полиция провела аресты на акции против мигрантов в Лондоне.

 
