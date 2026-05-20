Скрывавшая беременность школьница выбросила новорожденного с травмами на улицу

В Бразилии задержали девушку, бросившую младенца в пространстве между домами

В Бразилии ищут мать, которая оставила ребенка на улице между двумя домами. Об этом сообщает Jurua Online.

Инцидент произошел в штате Параиба. Местные жители услышали странный звук, который, как они полагали, издавало животное. Однако они решили осмотреть территорию и в результате в пространстве между двумя домами нашли новорожденного.

Прибывшие на место медики обнаружили, что младенцу не перерезали пуповину. Помимо переохлаждения, у пострадавшего диагностировали множественные травмы туловища и травму грудной клетки. Сам новорожденный был недоношенным, у него наблюдалась серьезная потеря крови.

Ребенка доставили в местную больницу, после чего на вертолете перевезли в другой город. Когда маленькому пациенту оказывали помощь, его сердце останавливалось девять раз.

Выяснилось, что младенца на улице оставила 17-летняя девушка. Она скрывала беременность от возлюбленного и родителей, так как боялась реакции. Школьница родила в ванной, вышла с ним из дома и бросила на месте, где его позже нашли.

Несовершеннолетнюю задержали. Отца ребенка пока не нашли.

