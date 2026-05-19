Пакет с телом младенца обнаружили в Гремучем роднике в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону обнаружили тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете, сообщило издание «Блокнот».

Шокирующая находка была сделана 15 мая местным жителем, который отдыхал у родника «Гремучий» в Железнодорожном районе города. Он заметил пакет, выловил его из воды и обнаружил внутри младенца.

Мужчина вызвал полицию, после чего правоохранительные органы осмотрели место происшествия и изъяли тело для судебно‑медицинской экспертизы.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители ищут биологическую мать ребенка, так как именно она, предположительно, оставила его в воде.

Установлено, что мальчик появился на свет недоношенным, однако его жизнь можно было спасти, если бы женщина своевременно обратилась за медицинской помощью.

Ранее мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Подмосковье.