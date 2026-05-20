«40-минутная пытка»: в Петербурге на вокзале включили оглушительную пожарную сирену

Депутат Делягин попросил генпрокурора Гуцана проверить все российские ЖД-вокзалы
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил генпрокурора Александра Гуцана расследовать ситуацию, произошедшую накануне на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. В письме депутат рассказал, что руководство вокзала включило пожарную сирену на полную громкость на 40 минут, из-за чего у присутствующих началась мигрень. Копия письма есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«По сообщениям избирателей, 19 мая руководство Московского вокзала Санкт-Петербурга осуществляло 40-минутную пытку посетителей кассового зала этого вокзала (расположенного в отдельном помещении) при помощи включения сигнала пожарной тревоги на максимальную громкость, — по оценкам жертв издевательства, около 150 децибел. Применение звука такой интенсивности к людям, не имеющим возможность покинуть замкнутое помещение, вело к сильной головной боли и боли в ушах, опасным для жизни скачкам давления, иные разрушительные последствия и напоминало применение нелетального (для здоровых людей, так как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могли и погибнуть) оружия», — говорится в сообщении.

При этом дежурный вокзала во время инцидента отсутствовал на рабочем месте, сообщил Делягин в письме к Гуцану.

«Никакие обращения к персоналу зала и военному коменданту результата не возымели (помощь оказал в итоге только патруль МВД, усилиями которого, по оценке жертв, пытка в конечном итоге и была прекращена). Никто не пытался даже снизить громкость сигнала или просто выдернуть штепсель из розетки. По завершении пытки никакие извинения ее жертвам (хотя некоторые из них предположили, что имело место испытание некоего акустического оружия) принесены не были. По сообщениям жертв, дежурный помощник начальника вокзала на рабочем месте отсутствовал. На его звонок одной из жертв пытки на публичный номер девушка, представившаяся Анной (без указания официальной должности) заявила, что все это время руководство и сотрудники вокзала «устраняли» проблему в сбое трансляции. На вопрос о том, почему они просто не обесточили выдающие закольцованный звук динамики, она не смогла ответить, сославшись на отсутствие технического образования (без которого, насколько можно понять, в РЖД теперь запрещено даже выдергивать штепсель из розетки)», — отметил парламентарий.

Делягин попросил руководителя Генпрокуратуры проверить все остальные вокзалы в России и дать оценку случившемуся в Санкт-Петербурге.

