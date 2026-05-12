В Госдуме попросили МВД оценить, нужно ли выдворять мигрантов за их счет

Депутат Делягин попросил Минфин и МВД оценить, стоит ли выдворять мигрантов за их счет

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил запросы в МВД и Минфин с просьбой оценить идею о выдворении мигрантов за их счет. Об этом парламентарий сообщил «Газете.Ru». Копии писем есть в распоряжении редакции.

«Прошу сообщить отношение Министерства внутренних дел Российской Федерации к введению выдворения иностранных граждан за их счет, в том числе при отсутствии у них денег – за счет реализации принадлежащего им имущества, в том числе при отсутствии такового – за счет принудительного выполнения ими общественно значимых работ», — говорится в одном из писем.

Письмо с аналогичной формулировкой депутат Делягин направил и к министру финансов.

До этого на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции министр внутренних дел РФ Колокольцев сообщил, что в 2025 году из России было выдворено 72 тысячи иностранных граждан. Глава МВД отметил, что недостаток финансирования не позволяет депортировать больше иностранцев.

Ранее профсоюз мигрантов оценил необходимость завоза иностранцев в Россию.