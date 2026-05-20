Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной блокировке GitHub

GitHub/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Доступ к ресурсам облачной платформы для хостинга IT-проектов и совместной разработки GitHub не ограничивается Роскомнадзором. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) проверили работу GitHub в России и не зафиксировали проблем с доступом. Регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме, добавили в ведомстве.

До этого в СМИ появилась информация о том, что пользователи из России столкнулись с проблемой доступа к сервисам GitHub.

GitHub — крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Платформа основана на системе контроля версий Git и разработана на Ruby on Rails и Erlang компанией GitHub Inc. Головной компанией сервиса является Microsoft.

В мае газета «Коммерсант» сообщила, что с начала года Роскомнадзор подал иски минимум к семи крупнейшим зарубежным игровым студиям, требуя локализации персональных данных игроков в России.

Ранее сообщалось, что парализующие производство кибератаки стали главной угрозой промышленности РФ.

 
