The Sims и FIFA могут стать недоступны на территории России

Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям — разработчикам игр из-за отказа локализации персональных данных игроков в России. Об этом сообащет «КоммерсантЪ».

С начала 2026 года РКН подал иски минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям. Речь, в частности, идет о компании Electronic Arts, которая выпускает популярные симуляторы The Sims и FIFA, шутер Battlefield и другие игры. Также у РКН есть претензии к компании Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и пр.) и к другим студиям — разработчикам игр.

По информации «Ъ», все иски были поданы в Таганский районный суд. В Роскомнадзоре пояснили, что претензии связаны с отказом компаний соблюдать законодательство в области персональных данных. Отмечается, что решение суда по трем из семи исков еще не вынесено. В свою очередь четырем компаниям, в том числе Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc., назначен штраф в размере 2 млн рублей каждой за нарушение законодательства. Если организации откажутся уплачивать штраф, то Роскомнадзор может начать блокировать доступ к их продуктам на территории России, пояснили в «Ъ».

