В Ростове-на-Дону родителям пришлось выбить окно в детсаду, чтобы забрать детей

В Ростове-на-Дону родители не смогли попасть в детский сад из-за спящей воспитательницы и выбили окно, чтобы забрать детей домой. Об этом сообщает BAZA.

Валерия Петикян отдала детей в частный детсад «Милка» на территории ЖК «Вересаево» из-за пересечения рабочих графиков с мужем на выходных. За два дня они заплатили 28 тыс. рублей, но когда пришли забирать детей в воскресенье, целый час не могли попасть внутрь.

Супруги звонили воспитателю десятки раз, но, как выяснилось, она не могла открыть дверь родителям, потому что спала прямо на полу. Ее подопечные в это время находились без присмотра и были предоставлены сами себе. В итоге Валерия обнаружила свою дочь сидящей на грязном белье с чужой соской во рту.

«Ну как можно не отвечать на звонки, как можно не слышать этот стук? Мы вообще ничего не понимаем. <…> Мы час просто стояли там, понимаете? Час», — возмущается ростовчанка.

В детсад вернулась заведующая, которая признала, что группу выходного дня открыли ради дополнительного заработка, а за малышами присматривала ее сестра. Та, надеясь подружиться с детьми, кормила их шоколадом. Директор учреждения назвала случившееся «недоразумением» и заявила, что родственница ее подставила.

После того, как Валерия рассказала о ситуации в соцсетях, другие родители, чьи дети посещали детсад, связались с ней и заявили о множестве других проблем, включая антисанитарию и синяки у воспитанников. Делом заинтересовалась прокуратура, начата проверка. .

Ранее в Иркутске воспитатели детсада потеряли трех детей во время прогулки.