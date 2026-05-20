В Росреестре не увидели рисков изъятия земли у почти 100 тысяч россиян

Получение предостережений о рисках изъятия заброшенных или используемых не по назначению земельных участков относится к профилактическим мероприятиям и не является основанием для изъятия земель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Росреестра.

В сообщении ведомства говорится, что за 2025 год в результате проведения мероприятий по соблюдению земельного законодательства были объявлены 91 032 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Отмечается, что данное действие является профилактическим мероприятием и не свидетельствует о наличии нарушения земельного законодательства и тем более не является основанием для изъятия земельного участка.

В документе поясняется, что речь идет о признаках возможного нарушения, которые могут возникнуть в будущем. Если впоследствии нарушение будет подтверждено, правообладателю уже выдадут предписание о его устранении с четким указанием срока для принятия необходимых мер.

По данным ведомства, в 2025 году было выдано 7 570 предписаний об устранении нарушений, а всего за год благодаря принятым мерам удалось устранить 17 118 нарушений земельного законодательства.

20 мая газета «Известия» писала, что, по данным Росреестра, в 2025 году предписания об устранении нарушений получили 7,5 тысячи россиян, а предостережения о недопустимости нарушений — еще 91 тысяча. Таким образом, почти 100 тысяч владельцев могут лишиться своих земельных участков из-за того, что те имеют заброшенный вид или используются не по назначению.

